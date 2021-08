Apteegid ei jõua valitsuse korraldusele veel järele

Kontrollitud enesetestimiseks saab inimene minna apteeki, teha ise test apteegitöötaja juhendamisel ning seejärel väljastab apteek enesetestimise põhjal tõendi, mida peavad saama kasutada meelelahutusasutused, toitlustusasutused, tervishoiuasutused, spaad ja kõik teised asutused, kus on nõutud Covid-19 tõendite esitamine.

Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) juht Ly Rootslane selgitas, et kuigi apteegid on igati valmis teenust pakkuma, tuleb esmalt tagada vastavus terviseameti juhendiga. Amet edastas juhised paraku alles teisipäeva hilisõhtul, täpsustas Rootslane. «Kiirkorras analüüsisime nõudeid ning hindasime, kuidas oleks võimalik apteekides sellist enesehindamise teenust läbi viia. Apteekide jaoks on tegemist lahendusega, mida varem ei ole rakendatud ei Eesti tervishoiusüsteemis ega apteekides,» selgitas Rootslane.

Täna ega homme ei tasu testimiseks apteeki rutata

Enesetestimisel peab apteek tagama inimeste hajutatuse ja isikukaitsevahendite olemasolu, et vältida apteegikülastajate nakatumise ohtu. Testimise läbiviimiseks peab olema eraldi ruum või müügisaalist eraldatud ala, soovituslik on eelbroneerimise võimalus. Tõendi väljastamiseks on muu hulgas vajalik arvuti ja IT tugi ning mõistagi enesetestimiseks sobilikud testid.

«Arusaadavalt võtab sellise võimekuse loomine teatud aja ning kindlasti ei ole lähtuvalt kehtestatud nõuetest sellist teenust võimalik pakkuda kõikides Eesti apteekides. EPALi liikmetest on nõuetele vastavus ligikaudu 50 apteegis,» sõnas Rootslane.

«Kuna inimesed on juba alates valitsuse korralduse vastuvõtmisest apteekides testimise võimaluse kohta pärinud, siis anname teada, et täna ja ka homme ei ole veel võimalik enesetestimist apteekides läbi viia,» täpsustab Ly Rootslane.