Eestis on surnud üks vaktsineeritud patsient

Täna levib sotsiaalmeedias postitus selle kohta, justkui on Eestis koroonaviiruse tagajärjel surnud 53 vaktsineeritud patsienti. Tegemist on esialgsete surmateatiste põhjal kokku pandud andmetega, mis on täpsustamata ja vajavad täiendavat kontrolli. Terviseameti info kohaselt on Eestis surnud üks vaktsineeritud patsient, kelle puhul on märgitud surma põhjuseks Covid-19.