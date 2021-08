Uuringus selgus, kellel on kõrgeim Covid-19 nakkuse risk

Annals of Internal Medicine ajakirjas ilmunud uuringus hinnati arvutimudelitega, et noored mehed võivad olla Covid-19 haigestumisest ohustatud rohkem, kui seni on teatud. Vanemaealistelt leitakse nakkus paremini üles, kuna neid testitakse aktiivsemalt. Kanada andmed näitavad, et testimine on vanusegruppide lõikes erinev.

Pärast testimise sageduse arvesse võtmist leiti, et nakkuse risk on madalaim alla kümneaastastel ja üle 70-aastastel inimestel, olles samas kõrgeim noorukitel ja 20-49-aastastel täiskasvanutel. Kõige aktiivsemalt levib nakkus noortel täiskasvanud meestel. Seega on noored mehed Covid-19 haigestumisest enam ohustatud kui seniste testimistulemuste põhjal välja paistab.