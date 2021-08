Nii mitme tassitäie kohvi tarbimine päevas võib vähendada insuldiriski

Uuringud on näidanud, et mõõdukas koguses kohvi joomine võib kaitsta täiskasvanuid II tüüpi diabeedi, Parkinsoni tõve, maksahaiguse, eesnäärmevähi, Alzheimeri tõve ja muu eest.

Südamepuudulikkus tekib siis, kui nõrgenenud süda ei varusta keharakke piisavalt verega, et varustada keha nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku hapnikuga. Südamepuudulikkusega inimesed kannatavad väsimuse ja õhupuuduse all ning neil on raskusi kõndimisega, treppidest kõndimisega või muude igapäevaste toimingutega.

«Kuigi põhjuslikku seost ei suudeta tõestada, on intrigeeriv, et need kolm uuringut näitavad, et kohvi joomine on seotud südamepuudulikkuse riski vähenemisega ja kohv võib olla osa tervislikust toitumisharjumustest, kui seda tarbitakse lihtsalt, ilma suhkru ja kõrge rasvasisaldusega piimatooteid lisamata,» ütles dietoloog Penny Kris-Etherton, Ameerika südameassotsiatsiooni elustiili ja kardiometaboolse tervise nõukogu juhtkomitee esimees.