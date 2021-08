Kümnes Tallinna koolis saab õhtuni eelregistreerimata vaktsineerida

Vaktsineerimisvõimalus on igas linnaosas. Esmaspäeval ja teisipäeval on veel avatud ka vaktsineerimispunkt linnavalitsuse hoones.

«Lisaks esimest korda vaktsineerima tulijatele ootame vaktsineerimiskuuri lõpetama ka neid inimesi, kellel on vaktsineerimine varem mingil põhjusel pooleli jäänud. Ka need inimesed, kes esimese kaitsesüsti said AstraZeneca vaktsiiniga, võivad tulla Pfizeri vaktsiiniga teist vaktsiinidoosi saama ja seejärel hakkab neil kehtima ka vaktsineerimispass,» ütles linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

Vaktsineerimispunktid on avatud Tallinna 21. koolis, Kristiine gümnaasiumis, Pirita majandusgümnaasiumis, Õismäe vene lütseumis, Nõmme põhikoolis, Ehte humanitaargümnaasiumis, Lasnamäe gümnaasiumis, Kuristiku gümnaasiumis, Tallinna 53. keskkoolis ja tehnikagümnaasiumis. Õpilased võivad vaktsineerida mistahes koolis, kus võimalik, see ei pea olema kodukool. Koolidesse võivad minna vaktsineerima ka kõik teised soovijad.

Vaktsineerimine on vabatahtlik, millest on teavitatud nii koole kui ka õpilasi ja lapsevanemaid. Õpilane saab vaktsineerima minna koos vanemaga või vanema antud kirjaliku nõusolekuga. Nõusoleku vormi leiab vajadusel Tallinna kodulehelt. Iga vaktsineeritu saab osaleda loosimises, mille auhindadeks on kruiisid, spaakülastused, kinkepiletid ja kinkekaardid. Peaauhinnaks on 30 iPadi, millest on juba välja loositud viis.