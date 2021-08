UURING ⟩ Levinud terviseprobleemi tõttu võib kaotada suure hulga aju hallainest

Ülekaalulisus ja rasvumine on kogu maailmas saavutanud epideemia mõõtmed. WHO andmeil on kaks miljardit inimest maailmas ülekaalulised, neist 650 miljonit rasvunud (kehamassiindeks 30 ja enam). Eestis on 20 protsenti elanikest rasvunud või ülekaalulised ja selle näitajaga oleme Euroopas 3. kohal Malta ja Läti järel.