Taani soovitab teatud terviseprobleemiga inimestele vaktsiini lisadoosi

Taani ravimiamet ütles, et mõnede inimeste puhul «ei pruugi Covid-19 vastane vaktsineerimine olla piisavalt tõhus, samamoodi, nagu neil võivad nõrgemini mõjuda ka teised vaktsiinid».

Ravimiamet ütles, et see on vaid soovitus selle osas, millistele sihtrühmadel peaks pakkuma ka kolmandat vaktsiinidoosi nende nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu.