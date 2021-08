Tervise lühiuudised

Rasvumine vähendab hallaine hulka

WHO andmeil on kaks miljardit inimest maailmas ülekaalulised, neist 650 miljonit rasvunud (kehamassiindeks 30 ja enam). Austraalia teadlased analüüsisid Ühendkuningriigi biopanga andmete alusel rasvumise ja aju hallaine mahu seoseid. Kasutati 339 309 isiku andmeid. Ilmnes, et rasvunutel oli üldiselt aju hallaine maht väiksem. Sealjuures on erineva rasvumistüübiga isikutel sama kehamassiindeksi korral hallaine maht erinev. Nn ebasoodsa kaalutõusuga inimestel (rasv on ladestunud kõhupiirkonda ja siseelundite ümber, kaasneb suur 2. tüüpi diabeedi ja ­koronaarhaiguse risk) oli hallaine maht peaaegu 50 protsendi võrra väiksem kui neil, kelle kaalutõusu võiks nimetada soodsaks (rasv peamiselt puusade ümber, 2. tüüpi diabeedi ja koronaarhaiguse risk ei ole suur). Neurobiology of Aging / Eesti Arst