Taani saab piirangud maha võtta seepärast, et neil on hästi kõrge vaktsineerituse tase, ütles Teadusnõukoja juht, Tartu ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar. «Taanis on 71 protsenti vaktsineeritud. Kui vaadata Taanis eakamaid vanusrühmasid, siis seal need protsendid ulatuvad peaaegu 100-ni,» selgitas ta.