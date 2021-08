Teadlased jälgivad uut koroonaviiruse tüve

Selle esinemissagedus on siiski suhteliselt madal ja seda on siiani avastatud vähem kui kolmest protsendist genoomiproovidest, mis on järjestatud alates selle esmakordsest ilmumisest maikuus – tüve esinemine on aga eelmisel kuul kasvanud 0,2lt protsendilt kahele.

NICD teadlased ütlesid esmaspäeval, et C.1.2. levik on «väga madalal tasemel» ja et on liiga vara prognoosida, kuidas see võib areneda.