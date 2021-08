Talvel ja kevadel Covid-19 haigust põdenud inimesi oodatakse vaktsineerima

Sotsiaalministeerium tuletab meelde, et ka viiruse läbi põdenud inimestel on soovituslik end ühe doosiga vaktsineerida ja seda üldjuhul kuuendal kuul pärast tervenemist. Vaktsineerida on veelgi olulisem, kui läbipõdemisest on möödunud rohkem kui pool aastat. Sellisel juhul piisab samuti ühest doosist.