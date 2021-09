Vaktsineerimisvõimaluseta inimesed peavad kodus istuma või pidevalt testima

Sestap pöörduski õiguskantsleri kantselei sotsiaalministeeriumi poole ja kirjeldas mitut inimest, kes oma murele lahendust otsivad. Arst ei luba neil vaktsineerida, kuid ühiskonnaelust tahaks need inimesed ikkagi osa saada.

«Ma arvan, et see on pigem kahekohaline number inimesi,» pakkus Oona. Tema sõnul liigub väga palju juttusid ebatõeste vastunäidustuste kohta, mis koha kindlasti ei ole Covid-19 vaktsiinide vastunäidustused.