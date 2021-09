Ravimiamet nentis, et vaktsineerimine on oluline, et hoida inimesed terved, ühiskond avatuna ja minimeerida tervishoiu koormust. Teavituskampaaniad ja üleskutsed koos tasakaalustatud teabejagamisega on igati põhjendatud, et inimesed saaksid teha läbimõeldud otsuse ilma saadava hüve kaalutluseta. Ravimiameti teates paluti kampaaniategijatel seda põhimõtet järgida.