WHO jälgib potentsiaalselt vaktsiinidele vastupidavamat uut koroonatüve Mu

Mu avastati esmakordselt Colombias jaanuaris 2021, sellest ajast alates on Lõuna-Ameerikas ja Euroopas esinenud juhuslikke teateid selle juhtumite ja puhangute kohta, teatas WHO.

Kuigi Mu ülemaailmne levimus järjestatud Covid-19 juhtumite seas on alla 0,1 protsendi, teatas WHO, et selle levimus on Colombias ja Ecuadoris «järjepidevalt kasvanud», moodustades nüüd vastavalt umbes 39 ja 13 protsenti nakkustest.

Agentuuri sõnul tuleks tüve levimuse aruandeid tõlgendada siiski ettevaatlikult, arvestades enamiku riikide madalat võimekust viirusjuhtumite geneetilise koodi järjestamisel.

Mu`l on mitmeid mutatsioone, mis viitavad sellele, et see võib olla vaktsiinide suhtes vastupidavam, hoiatas WHO, kuid lisas, et selle kinnitamiseks on vaja täiendavaid uuringuid.

Esialgsed andmed näitavad, et vaktsiinide efektiivsus on vähenenud, sarnaselt beetaversiooni puhul täheldatuga, teatas WHO.