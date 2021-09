Teadlased prognoosivad, milline tuleb sel aastal gripihooaeg

Tulemused, mis sel nädalal postitati trükieelses andmebaasis medrXiv ja mida ei ole veel eelretsenseeritud, rõhutavad gripivastaste vaktsiinide olulisust sel aastal-mõlemad uuringud näitasid, et tõsist gripihooaega saab vältida, kui gripivaktsineerimise määr suureneb 20-50 protsenti võrreldes tüüpilise aastaga. «Selle stsenaariumi vältimiseks on võtmetähtsusega võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine gripi vastu,» ütles doktor Mark Roberts, Pittsburghi ülikooli rahvatervise kõrgkooli rahvatervise dünaamika labori direktor ja mõlema uuringu vanemautor.

Eelmisel aastal oli gripi levimus ajalooliselt madal, tõenäoliselt tänu Covid-19 ennetusmeetmetele, nagu distantseerumine, koolide sulgemine, maskide kandmine ja reisimise vähendamine. Gripihooajal 2020–2021 oli üldine gripi tõttu hospitaliseerimise määr USAs vaid umbes neli hospitaliseerimist 100 000 inimese kohta; võrreldes tavapärase 70 haiglaravi vajava patsiendiga 100 000 inimese kohta. Teadlased ütlesid, et gripiga seotud surmajuhtumite arv vähenes 95 protsenti.

See tähendab, et elanikkond «jättis kasutamata võimaluse tugevdada oma immuunsust [gripi vastu] tulevaseks gripihooajaks». See tõstatab murekoha, et gripp võib Covid-19 ennetusmeetmete tühistamisel tagasi tulla, ütlesid teadlased. Nad märgivad, et USAs on juba näha teiste hingamisteede infektsioonide, näiteks respiratoorse süntsüütilise viiruse (RSV) juhtude arvu suurenemist, «mis ei tõota eelseisvaks gripihooajaks midagi head,» ütles Roberts.

Ühes uues uuringus, mida juhtis dr Kyueun Lee, kasutasid teadlased matemaatilist SEIR mudelit. Nad simuleerisid gripiepideemiaid ja elanikkonna gripivastase immuunsuse taset mitme hooaja jooksul, kasutades andmeid aastatest 2009–2020.

Nad prognoosisid, et kui hooajal 2020–2021 täheldati madalat gripi levimust, suureneb gripi hospitaliseerimine aastatel 2021–2022 610 000ni, mis on 102 000 haiglaravi vajavat inimest rohkem kui muidu 2020–2021 hooajal oleks tavapärane. Halvima stsenaariumi korral, kus on väga leviv gripitüvi ja madal gripivaktsineerimise tase, ennustati mudeli kohaselt oodatust 409 000 haiglaravi rohkem vajavat inimest.

Kuid uuringust selgus, et gripi hospitaliseerimise prognoositud suurenemist oleks võimalik vältida, kui gripi vastu vaktsineeritud ameeriklaste osakaal tõuseks tüüpiliselt 50lt protsendilt 75 protsendini.