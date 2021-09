Läti valitsus arutab koroonavaktsiini tõhustusdoosi tagamist igaühele

Reageerides valitsuse sotsiaal- ja koostööpartnerite üleskutsele tagada igaühele selline võimalus, ütles peaminister, et Lätil on ladudes piisav kogus koroonavaktsiini. Langetatakse otsused nende annetamisest või müümisest teistele riikidele ning oleks õige pakkuda neid ka tõhustusdoosina Läti elanikele.

Läti teaduste akadeemia president Ivars Kalviņš ütles, et valitsus peaks juba varakult teada andma, et inimesed, kellel on piiratud kaitse Covid-19 vastu, peaksid saama tõhustusdoosi. Samas, kui keegi veel soovib kolmandat vaktsiinidoosi, peaks see olema lubatud ilma piiranguteta.