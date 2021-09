Uuringus ilmnes, milline on eelnevalt nakatunute kaitse pärast vaktsineerimist

Samuti näitasid kaks kuud pärast teist vaktsiiniannust kogutud varem nakatunud inimeste vereproovid, et antikehade vastus on vähenenud umbes 20 protsenti, vastavalt 30. augustil ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuringule.

Teine järeldus oli, et osalejatel, kellel oli mitu Covid-19 sümptomit, oli vaktsiinidele tugevam immuunvastus kui neil, kellel olid kerged sümptomid või asümptomaatilised.

«Paljud inimesed ja paljud arstid eeldavad, et igasugune varasem kokkupuude SARS-CoV-2-ga annab immuunsuse uuesti nakatumise suhtes. Selle loogika põhjal ei pea varem haigusega kokku puutunud inimesed end vajalikuks vaktsineerida. Või kui nad peavad vajalikuks end vaktsineerida, siis arvavad, et neil on vaja ainult esimest annust kaheannuselisest Pfizeri või Moderna vaktsiinist, »ütles McDade ülikooli pressiteates.