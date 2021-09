Lõuna-Eestis on Eesti koroonaepitsenter. Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht kirjeldas Postimehele olukorda ning epidemioloogilise seire järgi on näha, et kõige enam levib viirus edasi neilt, kes lähevad üritustele või tööle juba väikeste haigusnähtudega.



«Inimeste valvsus on kadunud ja ei panda tähele seda, et kui neid on haigusnähud tekkinud, siis jääda esimesel võimalusel koju,» rõhutas Tiia Luht. Terviseameti koroonadetektiivid sageli näevad, et haige on väikeste sümptomitega käinud tööl või üritustel. «Nii nakkus levib,» kirjeldas Luht.