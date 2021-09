Teadlased tuvastasid uue varase algusega Alzheimeri tõve liigi

Nüüd on rahvusvaheline teadlaste meeskond, eesotsas Rootsi neurobioloogidega, tuvastanud haiguse erakordselt haruldase vormi, mida on seni leitud vaid ühest perekonnast. See Alzheimeri tõve vorm on agressiivne, kiire ja röövib ohvrite kõige produktiivsemad aastad koos nende kognitiivsete funktsioonidega.