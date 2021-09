Septembris saab Lasnamäel vaktsineerida uues Confido vaktsineerimisbussis

«Sügis on käes ja iga päev on arvel. Vajutame vaktsineerimisel sõna otseses gaasipedaali põhja ja sõidame Lasnamäe asumid ükshaaval läbi, et ühelgi soovijal ei jääks kaitsesüst saamata,» ütles Confido juhatuse esimees Risto Laur, kelle sõnul sisustati koostöös Hansabussiga spetsiaalselt vaktsineerimise korraldamiseks 12-meetrine Volvo 8700LE buss.

«Senine kogemus näitab, et inimestele peab tagama võimalusi ennast COVID-19 vastu vaktsineerida kodu lähedal ja eelregistreerimata ning vaktsineerimisbuss on parim moodus seda teha. Tervitan Confido vaktsineerimisbussi Lasnamäel ja loodan, et seni vaktsineerimata elanikud kasutavad seda mugavat võimalust, kuna buss sõidab läbi pea põik meie linnaosa asumid ja peatub kümnetes kohtades,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Buss on avatud iga päev kell 11-19 ning eelbroneering ei ole vajalik. Vaktsineeritakse Moderna vaktsiiniga, mille teise doosi saab 28 päeva möödumisel. Bussis on kokku 5 töötajat, kes viivad läbi vaktsineerimise, korraldavad bussis kohapealse 15-minutilise vaktsineerimisjärgse järelvalve ja kogu vajaliku dokumentatsiooni. Confido vaktsiinibussi meeskond on valmis iga päev vaktsineerima enam kui 300 inimest.

Lisaks vaktsiinibussile teostab Confido COVID-19 vastu vaktsineerimist Tallinna Ülemiste, Pirita, Mustamäe ja Kivila Südameapteegis ning Rocca-al-Mare Keskuse, Lasnamäe Centrumi ja Nautica Keskuses. Võrus ja Rakveres viiakse vaktsineerimist läbi Südameapteegis ja Tartus Lõunakeskuse Confido kiirkliinikus. Confido testimispunktid asuvad lisaks Tallinnale veel Pärnus, Rakveres, Tartus, Narvas, Võrus, Haapsalus, Kuressaares ja Viljandis. Täpsed asukohad ja lahtiolekuajad leiab siit.

