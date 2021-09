Arst: Covid-19 tüsistused ei ole sageli seotud haiguse põdemise raskuse ega patsiendi vanusega

Erinevad uuringud on Lääne sõnul näidanud, et alates 4.–5. nädalast pärast diagnoosi saamist ning veel 12 nädalat ja hiljemgi kestavad Covidist tingitud vaevused, millele võib lisanduda ka uusi kaebusi, vahendab Med24. Oluline on eristada, kas tegemist on Covid-19 järgsete sümptomitega või on ägenenud mõni varasem krooniline haigus või on tegemist muu varem diagnoosimata haigusega, märgib arst.

«Kõige enam kaebavad patsiendid väsimust, millele lisanduvad tihti liigesekaebused ja lihasevalu. Esineb ka mäluhäireid ja keskendumisraskusi, pearinglust, uimasust, pidevat või süvenenud köha (eriti astmaatikutel), õhupuudustunnet, südame rütmihäireid. Patsiendiga vesteldes ilmnevad sageli ka vaimse tervise probleemid, eelkõige ärevus ja unehäired,» kirjeldab Lääne.

«Need tüsistused ei ole sageli seotud haiguse põdemise raskusega ega patsiendi vanusega. Suurem osa vastuvõtule saabujatest ongi tööealised inimesed, kes ei suuda näiteks väga tugeva väsimuse tõttu enam tööl käia ja on seetõttu pikalt töövõimetuslehel,» sõnab taastusarst. Vastuvõtul on käinud ka neid, kel on püsima jäänud lõhna- ja maitsetaju häired, mis oluliselt häirivad elukvaliteeti – noorim patsient on olnud 18-aastane. «Sageli on tegemist eelnevalt aktiivsete ja tervete inimestega, kes varasemalt on tegelenud regulaarselt spordiga, kuid peavad pärast haiguse põdemist tegema näiteks trepil kõndides puhkepause.»

Ühe-kahe kuu jooksul läbiviidav kardiopulmonaalne taastusraviprogramm annab üldiselt häid tulemusi, nendib arst. «Juba ravi kestel on märgata koormustaluvuse paranemist ja subjektiivsete kaebuste vähenemist. Oluline on siiski pidada silmas, et näitajad ei parane üleöö, vajalik on oma tervise nimel pidevalt edasi tegutseda.»