UURING ⟩ Eestlased on Baltimaades suurimad selle toiduaine tarbijad

«Oleme Eestis erinevalt Lätist ja Leedust täistera headest omadustest palju rääkinud ja ka riiklikul tasandil teavitustööd teinud, see võib olla ka siinsete inimeste suurema täisteratoodete lembuse põhjuseks,» rääkis Toiduliidu juht Sirje Potisepp, kelle sõnul on täistera tooted hea valik tänu oma vitamiinide ja mineraalainete ning kiudainete rohkusele.

Potisepp lisas, et teavitustöö jätkub ja eriti oluline on noorteni jõuda, sest nende seas on teadlikkus madalam. Täna käivituski Toiduliidu eesvedamisel ja PRIA poolt rahastatud täistera pagaritoodete teavituskampaania.

Kõrgem kiudainesisaldus on märk suuremast täisterasisaldusest

Tarbijauuring näitab, et eestlased peavad küll leivas täistera oluliseks, kuid tootel selle sisaldust ei kontrollita ning täpne arusaam täistera tähendusest puudub.

«Tahaksime vältida olukorda, kus inimene teab, et täistera on hea ja soovib seda eelistada, kuid ei oska toodet üles leida. Seetõttu soovitame vaadata täistera märgist pakil või otsida koostisest kiudaine sisaldust. Just kõrgem kiudainesisaldus (vähemalt 6 g kiudainet 100 g kohta) on märk suuremast täisterasisaldusest,» selgitas Potisepp.

Tihti peetakse ekslikult täistera tooteks leiba/saia, kus asuvad terved seemned või teraviljad. Tegelikult on oluline jahutüüp, millest toode tehtud on. Täistera jahu on jahvatatud teraviljast, millel on kõik komponendid alles hoitud. Seevastu heledatelt jahudelt on eraldatud näiteks kest ja idu ning sellega on suur hulk toitaineid kaduma läinud.

Vähem soovitakse tarbida e-aineid

Sirje Potiseppa sõnul on tarbijate ootused üha enam liikumas pagaritoodete tervislikkuse suunas ning üle poolte sooviks neis näha rohkem täistera.

«Tarbijauuringust selgub, et toodetes soovitakse näha rohkem täistera (59%), kiudaineid (54%) ja seemneid (43%) ning vähem e-aineid (75%) ja suhkruid (ka lisatud suhkruid) (66%). Üha enam hoolitakse ka keskkonna tervisest ning tooteid soovitakse näha keskkonnasõbralikes pakendites (58%),» selgitab Potisepp.

Eesti tootjate täistera pagaritoodete valik on suur pea igas tootesegmendis ja tarbijad soovivad toodetega rohkem eksperimenteerida. «Näeme traditsiooniliste pagaritoodete tarbimise vähenemist (pätsileivad, vormileivad, lauasaiad ja sepikud) ja kiiresti kasvab aga röstide ja palaleibade segment. Noorte seas on tõusev trend kiirtoidu valmistamiseks sobilikud pagaritooted: burgerikuklid, hot dog saiakesed, tortillad. Igas tootesegmendis on täistera valik olemas, ka tänavatoidu austajad saavad tervisliku alternatiivina valida palaleiva, mis on üheks kiiremini kasvavaks pagaritoodete tootekategooriaks,» rääkis Potisepp.

Toitumisnõustaja Kristin Salupuu sõnul tajub inimene täistera eelist hästi toimiva seedimise ja pikalt püsiva täiskõhutunde kaudu.