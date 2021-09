Soomes tuvastati ööpäevaga 632 uut koroonanakkuse juhtu

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 8017 nakkusjuhtu, mida on 1554 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Kogu pandeemia jooksul on Soomes tuvastatud 131 686 nakkusjuhtu.

Terviseameti teatel on eelmisest kolmapäevast möödunud nädalaga Covid-19 tõttu surnud üheksa inimest, koroonaohvrite koguarv on 1039 koroonasse haigestunut.

Praegu on koroonaviirusega haiglas 98 inimest, neist 22 vajab intensiivravi.

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 145, see on eelmise kahe nädala 173ga võrreldes langenud.