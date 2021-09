Koroonaviiruse leviku oht Eestis on kollasel tasemel

«Senine riskimaatriks arvestas eeskätt nakatumise näitajaid, kuid tänu vaktsineerimisele ei näita nakatunute arv enam seda, kui paljud haiglasse satuvad,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Meie peamine eesmärk on vähendada koormust haiglavõrgule, et tervishoiusüsteem vastu peaks. Uus maatriks arvestab muutunud olukorda täpsemalt,» ütles Kallas.

Covid riskimaatriksi uuendatud näitajad

Roheline

7 päeva keskmine nakatunute arv on kuni 250 inimest ja 7 päeva keskmine Covid hospitaliseeritute arv on kuni kümme inimest päevas.

Rohelisel tasemel on risk nakkuse levikuks ja tervishoiu koormuse tõusuks madal ja ühiskond saab toimida tavapäraselt.

Kollane

7 päeva keskmine nakatunute arv on 250-600 ja 7 päeva keskmine Covid hospitaliseeritute arv on 10-30 inimest päevas. Koroonaviiruse leviku risk on keskmine.

Kollasel tasemel ei ole tervishoiusüsteemi toimepidevus kriitilises ohus, kuid luua tuleb siiski täiendavaid Covid voodikohti, mis muudab plaanilise ravi järjekorrad pikemaks. Ühiskonnas on vaja kehtestada mõningasi kontrollimeetmed, mis aeglustavad viiruse üleriiklikku levikut. Näiteks Covid tõendi kasutamine nakkusohutuse tagamiseks ja maskide kandmine Covid tõendita avalikus ruumis.

Oranž

7 päeva keskmine nakatunute arv on 600-1000 inimest ja 7 päeva keskmine hospitaliseeritute arv 30-60 inimest päevas. Koroonaviiruse leviku risk on kõrge.

Oranži taseme saavutamisel on tervishoiusüsteemi toimimine ohus, inimeste jaoks muutuvad tavapärased meditsiiniliste teenuste järjekorrad märkimisväärselt pikemaks. Arstiabi kättesaadavuse tagamiseks on ühiskonnas vaja kehtestada ranged kontrollimeetmed, et vältida punase taseme saavutamist. See tähendab näiteks järelevalve suurendamist kultuuri,- meelelahutus,- ja toitlustusasutuste tegevuse üle ning vajadusel ka piirkondlikke piiranguid.

Punane

7 päeva keskmine nakatunute arv ületab 1000 inimest ja 7 päeva keskmine hospitaliseeritute arv 60 inimest päevas. Koroonaviiruse leviku risk on väga kõrge.

Punane tase tähendab ühiskonnas kõige karmimate kontrollimeetmete kehtestamist ehk paljude asutuste sulgemist, distantsõpet ja kodutööd. Meditsiinisüsteemi toimepidevus pole tagatud.