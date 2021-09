Biden teatas, et tööministeerium töötab välja erakorralise korralduse, millega nõutakse 100 ja enama töötajaga tööandjatelt, et nende töötajad oleksid täielikult vaktsineeritud või teeksid iganädalase koroonatesti. Vaktsineerimist nõutakse ka haiglates ja teistes tervishoiuasutustes töötavatelt inimestelt

Ta tõi välja, et mõned suured firmad juba nõuavadki seda: United Airlines, Disney, Tysons Food, and even Fox News.