KAART ⟩ Koroonaviiruse kogus reovees on stabiilselt suur

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on Lõuna-Eesti proovidest leitud koroonaviiruse kogus Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes pea poole suurem. Mõningane viiruse laialikandumine on toimunud ka Harjumaal, kus eelmiste nädalatega võrreldes on viirusekogused kasvanud ka väiksemates asulates.