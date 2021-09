Terviseamet: ei saa välistada gripiviiruse ringluse taastumist pandeemiaeelsele tasemele

Haigestumuse intensiivsus sõltub elanikkonna immuunsuse tasemest, uue viirustüve virulentsusest, antigeensete variatsioonide ulatusest ja varasemast nakatumiste arvust, vahendab Med24 . Gripi läbipõdemisel kujuneb immuunsus, mille osaline kaitsev toime võib püsida ka järgmistel aastatel, kui ringluses on sama või sarnase antigeense struktuuriga viirused, ütleb Sadikova.

«Nii eelmine kui ka üle-eelmine (2019/2020) hooaeg olid kerged. Kokkupuude gripiviirusega oli elanikkonna seas minimaalne, mistõttu on uue gripihooaja alguseks vaktsineerimata inimesed gripi suhtes vastuvõtlikumad,» nendib Sadikova.

Väikelastel on Sadikova sõnul eriti nõrk immuunsus gripi vastu, kuna nad ei pruugi olla varem vaktsineeritud, neil võib puududa kokkupuude gripiviirusega. «Kui lapsed, kellel on madalam loomulik immuunsus, naasevad kooli, võib see viia haigestumise drastilise kasvuni. Lapsed haigestuvad esimesena ja levitavad haigust edasi täiskasvanutele.»