Uuringus ilmnes, kellel vaktsineeritutest on kõrgem ohtliku Covid-19 läbimurdenakkuse risk

Täielikult vaktsineeritutel on Covid-19 tõttu haiglasse sattumise oht oluliselt madalam kui vaktsineerimata inimestel. Kuid nendel harvadel juhtudel, kui täielikult vaktsineeritu nakatub, on kõige tõsisemas ohus vanemad täiskasvanud ja need, kellel on mitu haigust, vahendab CNN.