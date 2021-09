«Peaminister on meieni juba jõudnud ideega. Kindlasti me teadusnõukojas arutame seda, vaatame, missugused need tingimused võiksid olla,» lausus Lutsar.

Lutsari sõnul on see hea idee. «Hiiumaad võiks proovida küll. Me nägime talvel, et mandril lokaalsed piirangud ei tööta väga hästi, kuid saartel töötasid paremini,» rääkis teadlane. «Hiiumaal võiks tõesti piirangutevaba elu toimida, neil on väga hea vaktsineeritute tase,» lisas Lutsar.