Vähiga diagnoositud Oscari-võitja sai keemiaravil Covid-19

Eelmise aasta oktoobris teatas Bridges, et tal diagnoositi lümfoom, mis on lüfisüsteemi vähk.

Bridges avaldas oma kodulehel, et pärast keemiaravil viibimist osutus nii tema kui ta naise koroonaviiruse proov positiivseks. Bridges viibis enda sõnul Covid-19 tõttu haiglas viis nädalat.

«Põhjus, miks ma olin seal nii kaua, on see, et mu immuunsüsteem oli keemiaravi tõttu nõrgenenud,» kirjutas ta. Tants koroonaviirushaigusega oli näitleja sõnul karmim kui paralleelne lahing vähiga.