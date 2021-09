Toitumisnõustaja: hommikusöögi vahele jätmine viib sageli ülesöömiseni

Väide, et hommikusöök on kõige tähtsam toidukord päevas on tegelikult üsna suhteline. «Kui kõht ikka tühi ei ole, siis ei ole vaja hommikul sööki sisse suruda. Küll aga tuleb sellisel juhul valmis olla selleks, et keha mingil hetkel siiski süüa nõuab ja siis tuleb osata teha õigeid toiduvalikuid, et mitte suure näljaga üle tarbida,» selgitas treener ja toitumisnõustaja Krete Junson. Siinkohal tuleb appi üks peamine põhimõte mida hommikusööki valides järgida – süsivesikute, rasvade ja valkude tasakaal.

Hommikusöök olgu tasakaalus

Hommikusööki ei pea sööma ilmtingimata varahommikul

«Kusjuures veel üks väide, mis ei vasta täielikult tõele on see, et saia ei tohiks süüa. Sageli on sai hoopis parem variant, kui leib, sest sai on üldjuhul kergem ning annab leivaga võrreldes isegi vähem energiat,» selgitas toitumisnõustaja. Ta rõhutas, et hea viis rasva ületarbimist hommikusöögil vältida on lisada oma menüüsse lisaks rasvale (näiteks peekon, juust) ka saia, millest saame süsivesikuid ning munavalget, millest saame valku.