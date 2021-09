Uuringus ilmnes, mis tugevdab Moderna vaktsiini kaitset

Teadlased teatavad ajakirjas Science, et Moderna vaktsiini väikese annuse, mis moodustab neljandiku tavapärasest kogusest, kaitse kestab vähemalt kuus kuud.

«See ajahetk on kriitiline, sest just siis on kujunenud tegelik immuunmälu,» ütleb LJI teadusdotsent Daniela Weiskopf, kes juhtis uuringut koos LJI professorite Alessandro Sette ja Shane Crottyga.

Moderna Covid-19 vaktsiin (mRNA-1273) tõi kaasa tugeva CD4+ (abistaja) T-rakkude, CD8+ (tapja) T-rakkude ja antikehade reaktsiooni vähemalt kuus kuud pärast kliinilises uuringus osalenute täielikku vaktsineerimist, aga on tõenäoline, et immuunvastus kestab palju kauem. Uurijad näitasid samuti, et tugev immuunmälu kestis kõigis testitud vanuserühmades, sealhulgas üle 70-aastastel inimestel.

«Immuunmälu oli stabiilne ja see oli muljetavaldav,» lisab Crotty. «See on hea näitaja mRNA vaktsiinide vastupidavuse kohta.»

Moderna vaktsiini võrdlemine loodusliku immuunsusega

Uurijad võrdlesid taastunud Covid-19 patsiente vaktsineerimiskatses osalejatega, kes said esimese faasi kliiniliste uuringute ajal 25 mikrogrammi Moderna vaktsiini.

«Me tahtsime näha, kas veerand annusest suudab esile kutsuda mingit immuunvastust,» ütleb uuringu üks autor dr Jose Mateus Triviño. «Meil oli võimalus saada proovid algsetest Moderna esimese faasi uuringus osalejatelt, kes olid saanud 28-päevase vahega kaks 25 mikrogrammist vaktsiini.»

See vaktsiiniannus moodustab veerandi 100 mikrogrammisest Moderna annusest, millele USA toidu- ja ravimiamet (FDA) andis erakorralise loa. Kuigi teadlased ei tea, kas see väiksem annus on sama efektiivne kui standardannus, näitab uus uuring, et T-rakkude ja antikehade vastus väiksemas annuserühmas on endiselt tugev.

Teadlased leidsid, et Moderna vaktsiin stimuleerib kohastumuslikku immuunvastust SARS-CoV-2 piikvalgule ehk peamisele sihtmärgile, mis on peaaegu identne immuunsüsteemi reaktsiooniga loodusliku SARS-CoV-2 nakkuse korral. «Vastus on võrreldav,» ütleb Weiskopf. «See ei ole kõrgem ega madalam.»

Tavalised külmetushaigused valmistavad immuunsüsteemi ette

Uus uuring näitab ka «ristreaktiivsete» T-rakkude võimsust. Teadusuuringus näitas LJI meeskond, et tavalistest viirushaigustest — mida tuntakse külmetushaiguste nime all — paranenud inimeste T-rakud võivad reageerida uudsele koroonaviirusele SARS-CoV-2. Toona ei teadnud nad, kas see ristreaktiivsus võib tegelikult kaitsta Covid-19 eest.

«Ristreaktiivsete T-rakkude rolli mõistmine on oluline, kuna T-rakkudel on suur roll Covid-19 nakkuse kontrollimisel ja lõpetamisel,» ütleb Sette.

Uue uuringu käigus avastasid teadlased, et ristreaktiivsete T-rakkudega inimestel oli CD4+ T-rakkude ja antikehade vastus vaktsiini mõlemale annusele oluliselt tugevam.

«Kui teil on selline immuunreaktiivsus, võib teie immuunsüsteem viiruse vastu kiiremini käivituda,» ütleb Sette. «Ja mitmed uuringud on näidanud, et immuunsüsteemi reageerimise kiirus on võtmetähtsusega.»

Moderna vaktsiin aktiveerib «tapja» T-rakke

Meeskond täitis ka olulise lünga Covid-19 vaktsiiniuuringutes. Siiani olid paljud uuringud näidanud tõhusat CD4+ T-rakkude vastust Moderna vaktsiinile, kuid CD8+ T-rakkude kohta andmed puudusid.

«Me teame, et looduslikult nakatunud ja paranenud inimestel tekivad suurepärased CD8+ T-rakkude vastused SARS-CoV-2 vastu, kuid muret tekitas mRNA-vaktsiinide CD8+ T-rakkude teke,» ütleb Mateus Triviño.