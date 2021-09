Teadlased avastasid tõenäolise Alzheimeri tõve põhjuse

Mainekas ajakirjas PLOS Biology avaldatud ja hiiremudelitel testitud uuring näitas, et Alzheimeri tõve tõenäoline põhjus on mürgiseid valke transportivate rasva kandvate osakeste leke verest ajju.

Curtini terviseinnovatsiooni uurimisinstituudi (CHIRI) direktor professor John Mamo selgitas Medical Xpressis, et tema Austraalia teadlaste koostöörühm on tuvastanud tõenäolise «vere-aju raja», mis võib põhjustada Alzheimeri tõve, mis on maailmas kõige levinum dementsuse vorm.

«Kuigi me varem teadsime, et Alzheimeri tõvega inimeste tunnusjooneks oli beeta-amüloidiks nimetatud toksiliste valkude järkjärguline ladestumine ajusse, ei teadnud teadlased, kust amüloid pärineb või miks see ajus ladestus,» ütles professor Mamo.

«Meie uuringud näitavad, et need mürgised valguladestused, mis tekivad Alzheimeri tõvega inimeste ajus, lekivad tõenäoliselt ajusse rasva kandvatest osakestest, mida nimetatakse lipoproteiinideks.

See «vere-aju rada» on märkimisväärne, sest kui suudame hallata lipoproteiin-amüloidi taset veres ja vältida nende lekkimist ajju, avab see potentsiaalseid uusi ravimeetodeid Alzheimeri tõve ja aeglase mälukaotuse vältimiseks,» sõnas Mamo.

Tuginedes varasematele auhinnatud uuringutele, mis näitasid, et beeta-amüloid on valmistatud väljaspool aju koos lipoproteiinidega, katsetas professor Mamo meeskond vere-aju rada» geenitehnoloogiliste hiiremudelite abil, et toota ainult inimese amüloidi sisaldavat maksa lipoproteiini.

«Nagu me ennustasime, leiti uuringust, et hiirtel, kes toodavad maksas lipoproteiin-amüloidi, tekkis ajus põletik, kiirenes ajurakkude surm ja nad kannatasid mälukaotuse all,» ütles professor Mamo.