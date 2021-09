Hiinas on miljard inimest Covid-19 vastu täielikult vaktsineeritud

Hiinas on nakkuste levik praktiliselt peatunud, kuid riik püüab kiiremas korras vaktsineerida suuremat osa rahvastikust, sest riigi edelaosas on alguse saanud uus nakkuskolle.

Augusti lõpul kinnitasid tervishoiuametnikud, et riigis on täielikult vaktsineeritud 890 miljonit inimest ning manustatud kaks miljardit vaktsiinidoosi.

Valitsus pole teatanud ametlikust vaktsineerimise eesmärgist, kuid juhtiv viroloog Zhong Nanshan ütles augustis, et ilmselt on aasta lõpuks poogitud 80 protsenti elanikest.

Bloombergi andmetel on Covid-19 vastu poogitud rohkem kui 97 protsenti Pekingi täiskasvanuist. Agentuuri sõnul on Hiina vaktsineerimiskiiruselt möödunud nii Euroopast kui USA-st, kus on vaktsineeritud vaid pool elanikest.

Hiina kaguosas asuvas Fujiani provintsis algas aga uus deltavariandist põhjustatud viirusepuhang ning seni on kolmes linnas nakatunud pea 200 inimest, kellest paljud on koolilapsed.

Fujiani viirusepesa on üks suuremaid, mis viimastel nädalatel tuvastatud ja avastati pärast seda, kui Hiina oli teatanud, et deltavariant on kontrolli all. Hiina eesmärgiks on «null nakkusjuhtu».