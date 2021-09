USA ravimiameti nõustajad soovitasid Pfizeri kolmandat annust kahele inimeste grupile

Kuigi soovitus ei ole siduv, on see tagasilöök Bideni administratsiooni plaanile viiruse leviku tõkestamiseks lähinädalatel kõigile Ameerika täiskasvanutele süstida kolmandad annused. Toidu– ja ravimiamet peab lähipäevil otsustama, kas eirata teadusnõustajate soovitust ning anda laiema revaktsineerimise luba.

Pfizeri ettepanek oli anda kolmas annus kõigile 16-aastastele ja vanematele. Kuid nõustajad lükkasid selle idee tagasi murest, et nii laiahaardelise vaktsineerimise toetamiseks vajalikud andmed on piiratud.

«Mulle pole selge, et andmed, mida me praegu näeme, on üldpopulatsiooni jaoks kohaldatavad või vajalikud,» ütles riiklike terviseinstituutide teadlane Michael Kurilla.