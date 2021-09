KAART ⟩ Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis 66,2 protsenti

Eestis on poolelioleva vaktsineerimisega 69 658 inimest, täielikult kaitsepoogituid on 679 598 eestlast.

Vaktsineerimise hõlmatuse osas on esikolmikus Hiiumaa (79,14%), Tartumaa (73,83%) ja Jõgevamaa (69,57%). Kõige madalam hõlmatus on Ida-Virumaal, kus on kaitsepoogitud 50,80% elanikest.