Covid-19 vaktsiinid: kui ei kaasne kõrvalnähte, kas kaitse üldse tekkis?

Uurijad leidsid, et olenemata sellest, kas inimesel esines kõrvaltoimeid või mitte, tekkis pärast vaktsineerimist tugev immuunvastus.

99,9 protsendil uuringus osalejatest tekkisid edukalt antikehad SARS-CoV-2 nakkuse vastu võitlemiseks.

Paljud eeldavad, et kui pärast Covid-19 vaktsineerimist tekib kõrvaltoimeid, on see märk sellest, et vaktsiin toimib.

See võib jätta selliste sümptomiteta inimesed juurdlema, kas nende vaktsineerimine on olnud edukas. Johns Hopkinsi meditsiiniteadlaste uue uurimuse kohaselt ei ole see põhjendatud mure.

Johns Hopkinsi uuringud kinnitasid, et Pfizer-BioNTechi ja Moderna vaktsiinid on tugeva antikehavastuse tekitamisel äärmiselt tõhusad, olenemata sellest, kas inimesel tekivad kõrvaltoimed või mitte.

«Ei olnud teada, kas sümptomite puudumine pärast vaktsineerimist või varasemat SARS-CoV-2 infektsiooni viitab ebapiisavale antikehade vastusele inimestel, kes said kas [Pfizer-BioNTech] või Moderna vaktsiini, seega uurisime meie haigla töötajate rühma, et näha, kas on olemas seoseid,» selgitas uuringu vanemautor dr Aaron Milstone, Johns Hopkinsi haigla epidemioloog.

Neid polnud. Kõigist uuringus osalejatest tekkisid 99,9 protsendil edukalt antikehad, mida vaktsiinid on kavandatud looma.

Kokku osales uuringus 954 Johns Hopkins Medicali tervishoiutöötajat. Kõik nad olid saanud kas Pfizeri või Moderna vaktsiini ning mõnel oli varem olnud SARS-CoV-2 nakkus.

Teadlased palusid osalejatel teatada reaktsioonidest pärast esimest ja teist vaktsineerimist. Nad said teatada sümptomite mitteesinemisest, kergetest nähtudest, nagu süstekoha valu, peavalu ja kerge väsimus, või kliiniliselt olulistest sümptomitest, nagu palavik, külmavärinad ja väsimus.

Ainult viis protsenti osalejatest teatas kõrvaltoimetest pärast esimest süsti. 43 protsenti osalejatest ütles, et neil tekkisid kõrvaltoimed pärast teist vaktsineerimist.

Inimestel, kes said Moderna vaktsiini, tekkisid pärast kummagi annuse manustamist tõenäolisemalt kliiniliselt olulised sümptomid. Samuti neil, kellel oli varasem SARS-CoV-2 infektsioon, tekkisid need pärast esimest süsti, kuid mitte pärast teist.

Olenemata sellest, kas inimestel esines kõrvaltoimeid või mitte, tekkisid peaaegu kõigil – 953-l 954-st – IgG antikehad 14 päeva pärast viimast vaktsiiniannust.

Erandiks oli isik, kes võttis immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid.