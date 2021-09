Teadlane avastas, mis võib keharasva kogunemist pidurdada

«Me teame sadu geenivariante, mis esinevad tõenäolisemalt ülekaalulisuse ja muude haiguste all kannatavatel inimestel. Kuid see ei tähenda kohe haigust,» ütles Eyleen O'Rourke Virginia ülikooli meditsiinikoolist Medical Xpressis. «Meie esimeses katsete voorus tuvastasime rohkem kui tosin ülekaalulisust põhjustavat geeni ja kolme geeni, mis takistavad rasvumist,» nentis O'Rourke. «Eeldame, et meie lähenemine ja avastatud geenid kiirendavad rasvumiskoormuse vähendamiseks vajalike ravimeetodite väljatöötamist.»