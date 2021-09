Kuna teatud elanikkonna gruppides, eelkõige vanemaealiste seas on nakatumisel tõsisemad tagajärjed, omab suuremat mõju see, kui suudetakse ära vaktsineerida enamus riskigrupist, rääkis Kadai «Vikerhommikus».

«Ma ei seaks eesmärgiks omaette vaktsineerimise protsenti üles saada,» rõhutas Kadai. «Me võime kõik noored inimesed ära vaktsineerida, aga kui riskigrupp jääb vaktsineerimata, siis me saame täna eeldada, et see haigus ära ei kao, see haigus jõuab riskigrupini varem või hiljem.»