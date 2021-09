Kolmapäeval kukkus tähtaeg, mil sotsiaalministeerium lootis, et Eesti saab vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikest — praegu on vaktsineeritud 66 protsenti.

«Ma olen ka seda enda jaoks mõelnud, miks meil niimoodi läheb. Võib-olla see kriis näitab meile kätte praegu selle olukorra, mis oli ka tavaolukorras, et Eestis immuniseerimine vähenes. Ja minul on väga kahju, et me natuke mingites protsessides ühiskonnana liigume natuke tahapoole,» rääkis asekantsler.