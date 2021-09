Läti tõusis Euroopas Covidisse haigestumistelt kuuendaks

Leedu ja Eesti on Euroopas nakatumiselt teisel ja kolmandal kohal. Läti on Euroopa vähim vaktsineeritud riike, esimeste seas ei ole ka Eesti ja Leedu.

Kõige halvem on Euroopas olukord Sloveenias, kus on 100 000 elaniku kohta kahe nädala peale 651,8 nakatunut. Kõige muretum on olukord Poolas – 20,1 juhtu 100 000 elaniku kohta. Euroopa keskmine 156,8 juhtu.

Läti kahe nädala suremuski jõudis kuuendale kohale, see on 28,8 juhtu miljoni elaniku kohta. Suurim suremus on Bulgaarias – 131,3 juhtu, järgneb Leedu 76,6 juhuga. Eesti näitaja on 19,6 juhtu.