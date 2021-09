Valitsus lükkas koroonapiirangute kaotamise Hiiumaal oktoobrisse

Tervisameti andmeil on kogu Hiiumaa elanikkonnast täielikult vaktsineeritud 66,41 protsenti. Vanuselisest riskirühmast on Pajumägi andmeil Hiiumaal vaktsineerimiskuuri lõpetanud 86,6 protsenti inimestest.

«Lisaks vaktsineerituse tasemele jälgib valitsus ka muid koroonaviiruse leviku riski näitajaid, muu hulgas seda, milline on kohapeal nakkuse leviku tase, kas ja kui palju on hospitaliseeritud inimesi ja nii edasi,» ütles Pajumägi.

Valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles neljapäeval ERR-ile, et piirangute lõpetamine Hiiumaal on valitsuse pädevuses.

«Seda ilmselt peab valitsuse käest küsima. Teadusnõukoda leidis, et kui Hiiumaa on saavutanud 70 protsendi elanikkonna täisvaktsineerituse, mida neil eelmisel nädalal veel ei olnud, aga nad ei ole sellest väga kaugel, siis teadusnõukoda leidis, et võiks kõik piirangud ära kaduda. Aga eks loomulikult on ka kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonnaga kokkulepe. Meie anname ainult soovitusi,» rääkis Lutsar.