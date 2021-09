Soomes tuvastati ööpäevaga 510 koroonajuhtu

Viimase kahe nädala jooksul on registreeritud 5777 nakkusjuhtu, mis on 2105 võrra vähem kui eelmisel kahel nädalal.

Koroonaga on haiglas 104 inimest, neist 21 vajab intensiivravi.

Terviseamet teatas reedel ka kolmest uuest koroonaviirusega seotud surmajuhtumist, kokku on Covid-19 tagajärjel surnud 1065 inimest.

Koroona vastu on vaktsineeritud 3,33 miljonit inimest ehk 68,2 protsenti üle 12-aastastest elanikest. Ühe doosi on saanud 4,08 miljonit ehk 83,6 protsenti.

Helsingis, Vaasas ja Lõuna-Karjala ravipiirkonnas on alanud kolmanda vaktsiinidoosi manustamine. Kolmanda doosi saavad need, kes said esimese kuuri vähemalt kuus kuud tagasi.