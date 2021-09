Teadlased tuvastasid lihtsa mooduse soolevähi ennetamiseks

Ameerika Ühendriikides on käärsoolevähk neljas levinum vähk ja teine vähiga seotud surmajuhtumite põhjus. Varasemad uuringud on näidanud, et roheliste köögiviljade ja kiudainete söömine vähendab käärsoolevähi riski lausa poole võrra. Uus uuring, mis avaldati hiljuti ajakirjas Gut Microbes, uurib seost spinati, soolestiku tervise, geenide ja käärsoolevähi vahel.

Teadlased kasutasid päriliku haiguse mudelit, mida nimetatakse perekondlikuks adenomatoosseks polüpoosiks – see pärilik haigus põhjustab noortel käärsooles vähieelseid kasve polüüpe. Enamikul selle haigusega inimestel tuleb käärsool kirurgiliselt eemaldada, et vältida sadade kasvajate teket vananedes. Seejärel läbivad nad sageli toksilise NSAID-ravi, et vältida täiendavate kasvajate teket kaksteistsõrmiksooles, peensoole esimeses osas. Uuringu tulemused näitavad, et spinat võib aidata neil patsientidel vähki ennetada, lükates edasi käärsoole eemaldamise ja pikaajalise ravi vajaduse.

Pärast külmkuivatatud spinati söötmist perekondliku adenomatoosse polüpoosi loommudelile 26 nädala jooksul täheldasid teadlased jäme- ja peensooles märkimisväärset kasvajavastast toimet. Teadlased leidsid, et kasvajate tekke pidurdamine surumine spinati abil hõlmas soolestiku kasulike mikroobide mitmekesisust ja muutusi geeniekspressioonis, et aidata vältida vähki. Samuti leidsid nad, et põletiku reguleerimisega seotud rasvhapped, mida nimetatakse linoleaadi metaboliitideks, viidi pärast spinatidieeti kasulikule tasemele.