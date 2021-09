Venemaal tuvastati 22 041 uut koroonanakkuse juhtumit

Koroonanakkuste arv on Venemaal teist nädalat järjest üha kasvanud ning tõusnud kõrgeimale alates augusti keskpaigast. Epidemioloogid on selgitanud seda eelkõige hooajaliste teguritega.

Moskvas lisandus 3211 nakkusjuhtu ja suri 63 koroonahaiget, Peterburis olid need arvud vastavalt 1907 ja 50.

Venemaal on registreeritud kogu pandeemia vältel ühtekokku 7 398 415 koroonajuhtu, Covid-19 tõttu on surnud 203 095 inimest. Haigusest on paranenud 6 590 933 inimest.