Arst räägib, mida tekitab kehas unepuudus ja kui pikalt magada kõrge vererõhu ennetamiseks

Aju koosneb struktuuridest, mille ainevahetuse tase on kõrge ning tegevuse käigus toodetakse mürgiseid aineid, mis tuleb ajust eemaldada, räägib dr Vaher ajalehes Tervise Meeter. «Juhul kui tekkinud kahjulikud ühendid beetaamüloid ja tauvalk jäävad ajusse, tekib ajurakkude kahjustumine ning pikemas perspektiivis on oht dementsuse arenguks,» selgitab arst.

Riskide realiseeruvad pika aja jooksul, kuid teisalt on teada, et inimese une pikkuses on viimase saja aasta jooksul esinenud ka tunniajaline vähenemistendents. «Unepuudus tekitab kehas ja ajus põletikulisi protsesse, mille käigus vabanevad ained kahjustavad otseselt ajurakke ja nende vahelisi ühendusteid,» nendib Vaher.

«Une vähesus ja kroonilised põletikulised seisundid mõjutavad ka südame tervist. Kui varasemalt on omaks võetud, et vanemaealistel on uni kehvem ja lühem, siis viimase aja uuringud toovad üllatuslikult esile, et ka keskealised, keskmiselt 45-aastased, toovad välja subjektiivset kehva unekvaliteeti, mis on seotud kõrgemate vererõhu väärtustega arsti vastuvõtule pöördumisel.» Vererõhuhaigus võib kulgeda pikalt inimesele kaebusi põhjustamata.