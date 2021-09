Migreen mõjutab une kvaliteeti

Uuringust selgus, et migreeni käes kannatajatel esineb vähem REM-und. REM-uni ehk aktiivne uni on unetsüklite kõige magusam osa, seda iseloomustab unenägude nägemine, kiirenenud pulss ja hingamine ning liigutused. Uuringud näitasid, et migreeniga täiskasvanutel ja lastel oli REM-une protsent väiksem kui kontrollrühmas ehk migreeni all kannatajad ei puhanud korralikult välja. Lisaks kulus migreeniga inimestel rohkem aega magama jäämiseks ning nende uneaeg oli lühem. Neurology/CNN/PM