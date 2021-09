«Me ei suuda lihtsalt iga infektsioonitekitajaga kokkupuutumise järel hoida seda meeletult kõrget antikehade taset, meeletult kõrget plasmarakkude taset, mis toodavad antikehasid. Meil on vaja, et tekiks uusi B-rakke juurde, et me saaksime võidelda uute haigusetekitajatega ja selleks on vaja, et eelmised, mis on esimese laine antikehad ära teinud, vaikselt hääbuvad,» selgitas Kisand «Aktuaalses kaameras».