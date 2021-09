Soomes tuvastati 802 uut koroonanakkuse juhtu, Venemaal lisandus 22 430

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 802 uut koroonanakkuse juhtu, teatas kolmapäeval terviseamet. Viimase kahe nädalaga on registreeritud 5798 nakatumist, mida on 1224 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on 105. Soomes on koroonanakkus tuvastatud 140 889 inimesel. Covid-19 tõttu on surnud 1072 inimest. Covid-19 tõttu on haiglas 126 inimest, neist 25 intensiivravil.