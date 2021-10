Küsimus lahendatud ⟩ Kas Covid-19 mõjutab naiste kuutsükleid?

See on esimene uuring, mis keskendus stressi ja menstruatsiooni vahelise seose uurimisele. Uuringus küsitleti rohkem kui 200 naist nende menstruaaltsüklite ajal juunist augustini 2020. Eesmärgiks oli paremini mõista, kuidas Covid-19 paneemia mõjutab menstruaaltsükleid.

Uuring «Stressi mõju menstruaaltsüklilisusele Covid-19 pandeemia ajal» avaldati 28. septembril ajakirjas Journal of Women's Health. Uuringu autorid ütlesid, et see annab parema ülevaate sellest, kuidas on pandeemia mõjutanud naiste vaimset tervist ja reproduktiivtervist.